Começa hoje o CIAB 2006, em São Paulo Começa hoje, em São Paulo, a 16ª edição do CIAB (Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras). O evento é organizado pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos e reúne discussões sobre o uso da tecnologia da informação no meio financeiro e uma mostra de produtos, reunindo fabricantes de hardware, software e serviços. Entre os temas debatidos no evento estão certificação digital, segurança, correspondentes bancários (como lotéricas ou farmácias que realizam pequenas transações), terceirização de serviços e bancarização (inclusão de pessoas no mercado financeiro), entre outros temas. O site do evento traz mais informações sobre expositores e a programação do evento, que acontece no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Serviço Data: 21, 22 e 23 de junho de 2006 Local: Transamérica Expo Center Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues 387. Horário: Das 8h30 às 20h