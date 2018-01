Começa hoje o TGS, feira de games no Rio de Janeiro Começa hoje, no Rio de Janeiro, a TGS - Top Game Show, evento que reunirá oficina e exposição de games e que acontece no Riocentro até domingo, dia 02. Com expectativa de receber trinta mil visitantes, o evento terá uma ampla gama de atividades relacionadas ao universo dos games, desde uma Oficina de Games organizada pela PUC -RJ e que mostra as diversas etapas do desenvolvimento de um jogo, até desfiles e performances de fãs vestidos como os personagens de jogos (cosplay), além de uma exposição de videogames antigos. A TGS também tem áreas de encontro de gamers animadas por DJs, um lounge de 200m² com telões para quem quiser assistir aos jogos da Copa do Mundo e um cyber café para quem quiser navegar pela internet enquanto os filhos participam dos campeonatos, por exemplo. Na TGS os visitantes ainda podem ampliar a experiência de jogos de simulação de Fórmula 1, pilotando um F1 Armaroli, cockpit virtual que reproduz as sensações de um verdadeiro carro de corrida. Futebol virtual O TGS sediará ainda o campeonato de Winning Eleven, o mesmo jogo que os craques da seleção brasileira de futebol jogam na concentração na Alemanha. Neste jogo é possível colocar em prática tudo o que se sabe sobre futebol, montar times, escalar jogadores, testar a eficiência do famoso quadrado mágico, e muito mais. Na TGS, o formato dos campeonatos de Winning Eleven é o mesmo da Copa do Mundo, com competições na sexta-feira e no sábado e a grande final no domingo. Além do campeonato, há torneios de vários outros jogos, como a final do campeonato de Counter-Strike, que teve etapas qualificatórias realizadas em várias capitais e que reunirá as 16 melhores equipes desse jogo no Brasil. Jogadores de vários estados brasileiros estão participando. Os torneios e torneios e campeonatos acontecem em arenas de 100m², espalhadas pelo Riocentro e agradam tanto o jogador eventual ou iniciante (casual gamer), como o usuário avançado (hardcore). Há campeonatos e torneios de jogos para computador PC e para consoles da Sony e da Nintendo, como o PlayStation, o GameCube e o Nintendo DS, por exemplo. Serviço Quando: 30 de junho, 1 e 2 de julho Onde: Riocentro - pavilhão 2 Rua Salvador Allende, nº 5.555 - Barra da Tijuca - RJ Preços: 30 de junho -Promocional: R$ 10,00 (+ 1 kg de alimento não perecível); 1 e 2 de julho: Inteira: R$ 40,00 / Estudante: R$ 20,00; Valor Promocional: R$ 22,00 (+ 1 kg de alimento não perecível)