Começa leilão de licenças para operar telefonia 3G

Começou às 10h25 desta terça-feira, 18, o leilão de licenças de terceira geração de telefonia celular (3G), realizado na sede da Anatel, em Brasília. O primeiro lote em disputa é na banda I, da área 1 do serviço móvel pessoal (SMP), que compreende principalmente os Estados da Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O lance mínimo para esta banda é de R$ 163,669 milhões. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg, disse que o órgão estima um ágio de R$ 700 milhões no leilão. Serão colocadas à venda 44 licenças, distribuídas em 11 áreas de atuação. O preço mínimo de todas as freqüências é de R$ 2,8 bilhões. A expectativa do mercado é de que as licenças mais concorridas serão as da região metropolitana de São Paulo e interior paulista. Participam da licitação as operadoras Vivo, TIM, Claro, Oi, Brasil Telecom, Nextel, Telemig Celular e CTBC. Sardenberg acredita que, no final de 2008, o Brasil possa alcançar a marca de 131 milhões de celulares. A expectativa do órgão regulador é de que, em 2014, haja 200 milhões de aparelhos novos em funcionamento no País, com 100% de teledensidade, o que representa a proporção de 1 celular por pessoa. Hoje, a teledensidade nacional está em 61 celulares para cada grupo de 100 pessoas. Atualmente no País, existem 116,3 milhões de telefones móveis, e a previsão da Anatel é de que o ano encerre com 118,9 milhões de celulares, no mínimo.