Começa limpeza do lago da Aclimação em SP

Nos próximos dois meses, técnicos vão identificar a profundidade do lago e o conteúdo do lodo. Para medir a profundidade, que varia de 1,5 metro nas bordas e chega a 3 metros no meio, será utilizado um ecobatímetro, cujo funcionamento é semelhante ao de um sonar. O conteúdo do lodo será analisado em um laboratório. Com os dados, os técnicos farão um mapeamento de todos os pontos do lago. A empresa de engenharia e saneamento ambiental San-Bras foi contratada pela Sabesp para executar o serviço ao custo de R$ 23.500.

?É preciso conhecer a quantidade e o conteúdo do lodo para sabermos quanto custará a remoção do material. Na sequência, publicaremos o edital de licitação?, afirma Valter Vendramim, diretor do Departamento de Parques e Áreas Verdes (Depave), da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Segundo ele, o prazo estimado para retirada do lodo é de cerca de oito meses e o lago do parque estará limpo novamente em um ano.

As 48 aves aquáticas que habitavam o lago, entre cisnes, patos, gansos e marrecos, devem voltar ao parque somente após a conclusão da limpeza. No sábado, a Biblioteca Municipal Raul Bopp, localizada no Parque da Aclimação, ganha uma cara nova. Ela foi escolhida para abrigar um acervo de 500 títulos sobre meio ambiente. Diversas atividades estão programadas para a reinauguração do espaço, entre as quais apresentações de teatro, dança, oficinas e narração de histórias infantis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.