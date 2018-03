Começa nesta quinta a Expo Itapetininga

Cerca de 2.500 animais, entre bovinos, ovinos, caprinos e equinos, estão inscritos para as provas e julgamentos da 40ª Expoagro de Itapetininga (SP), que começa amanhã e segue até o dia 26. O evento é promovido pelo Sindicato Rural do município, com apoio da Secretaria de Agricultura de São Paulo.

Os bovinos são o destaque da feira este ano. De acordo com os organizadores, 1.600 animais de 7 raças participarão dos julgamentos. O primeiro turno, de 16 a 19, será reservado para as raça nelore (padrão e mocho) e guzerá. As raças canchim, angus, simental, holandês e girolando serão julgadas no segundo turno, de 22 a 26.

Participarão ainda cerca de 500 ovinos e caprinos e 400 equinos das raças campolina, manga-larga e crioulo.

MÁQUINAS

Este ano, o Sindicato Rural também inaugura uma nova área na feira, destinada à exposição de máquinas e implementos agrícolas. O novo espaço, mais amplo e mais bem localizado, fica próximo ao acesso do público, nos fundos da arquibancada coberta da pista central, que ganhou o nome de Praça Agrícola.

