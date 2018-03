Começa o desfile da Pérola Negra no Anhembi "Estamos com uma expectativa muito grande!", disse o presidente da Pérola Negra, Edilson Casal, minutos antes de entrar na avenida, acrescentando que o carnaval de São Paulo "cresceu muito". A escola já começou seu desfile. Adriana Alves, madrinha da bateria, disse estar muito feliz e disse que vai desfilar com uma fantasia "de impacto." A Pérola Negra este ano pega carona na comemoração do 55º aniversário de emancipação da cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, e apresenta a história da localidade, com o samba-enredo "A Onça Vai Beber Água - Jaguariúna, Desenvolvimento e Qualidade de Vida nos Trilhos do Tempo". "Um dos nossos diretores falou da beleza da cidade, fomos lá conhecer e ficamos com o tema", explica o presidente da agremiação, Edilson Casal. O desfile representará a trajetória de Jaguariúna, apelidada de "Estrela da Mogiana" desde a época em que a região era habitada somente por índios, passando pela conquista pelos bandeirantes, o cultivo da cana-de-açúcar, sua substituição pelo café e a chegada dos imigrantes e da estrada de ferro.