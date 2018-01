Começa pré-venda do PlayStation 3 O portal europeu Play.com iniciou a pré-venda do novo console da Sony, o PlayStation 3, cujo lançamento está previsto para novembro deste ano. O produto será vendido por cerca de US$ 1020, com o detalhe de que o site não dá nenhuma garantia de entrega do produto ainda neste ano. O sucessor do PS2, que usará um drive capaz de rodar os discos Blu-ray (que devem chegar ao mercado a partir da próxima semana), irá concorrer com o Xbox 360 da Microsoft e com o Wii, o novo videogame da Nintendo. O único que já está à venda é o console da Microsoft, enquanto que as vendas do Wii só devem começar no final do ano. O PS3 será vendido em duas versões diferentes: o modelo básico trará um HD interno com 20 GB de capacidade, para armazenar arquivos de mídia e extensões dos jogos, enquanto que o modelo mais avançado será equipado com um HD de 60 GB. É exatamente o modelo avançado que pode ser encomendado pela Web.