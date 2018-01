Começa venda no Brasil de celular com VoIP e Wi-Fi Um aparelho celular GSM convencional, mas que também faz ligações de voz sobre IP quando está dentro do alcance de um hotspot. É o que faz o novo aparelho GF-200 da UTStarcom, que é revendido no Brasil pela distribuidora Ynoma. Para ter acesso a essas vantagens, o usuário compra o aparelho (cerca de US$ 700 no mercado brasileiro), adquire um chip GSM da operadora de sua escolha e contrata um número de telefone pelo serviço Voice Mobile, oferecido pela operadora Voice Global, que explora a tecnologia VoIP. O aparelho traz várias possibilidades atraentes. O usuário pode contratar um número local em São Paulo e, quando estiver viajando para o exterior ou em outra cidade, desde que esteja dentro do raio de ação de uma rede sem fio, poderá fazer e receber ligações como se estivesse em São Paulo. "É claro que ele também pode receber ligações no aparelho se preferir o roaming internacional, mas aí a conveniência fica a cargo do usuário", diz Claudio Carvalho, diretor comercial da Voice Global. "A parceria da Voice Global com a YNOMA vai permitir o nosso mais novo lançamento, o Voice Mobile. Sabemos que esse serviço vai incomodar a concorrência, como as grandes operadoras, mas este é um processo inevitável", explica Sergio Ribeiro, presidente da Voice Global. A operadora Brasil Telecom também deve ter uma oferta similar à da Voice Global, também em conjunto com a Ynoma e usando o mesmo aparelho. Os detalhes do serviço ainda não foram divulgados.