Começam inscrições para o Inglês sem Fronteiras O Ministério da Educação abre nesta segunda-feira, 09, a inscrição para o seu programa de aprendizado de idiomas gratuito, o Inglês sem Fronteiras. O programa vai oferecer 14.760 vagas em cursos presenciais para estudantes da educação superior. As inscrições estarão abertas a partir das 12 horas, e duram até as 23h59 do dia 16. As aulas terão início em 13 de janeiro de 2014.