Comece o ano jogando de graça

O mês de janeiro é um problema. IPVA, IPTU, cartão de crédito do Natal, férias... Com tantos compromissos a honrar, é complicado reservar um dinheirinho para comprar games novos. Mas não se aflija: dá para passar o mês jogando sem gastar um centavo. Existem vários sites na web em que você acha games divertidos totalmente grátis. Selecionamos algumas pérolas da web para rodar direto do seu navegador ou instalar no PC. Temos jogos para todos os gostos e configurações de computador. Os maiores destaques são as versões grátis de grandes games que estão nas lojas, como o genial Mirror’s Edge, além dos primeiros episódios da polêmica série GTA - Grand Theft Auto. Escolha o seu e divirta-se sem gastar, sem apelar à pirataria ou infringir nenhuma lei. MIRROR’S EDGE 2D WEB | www.bornegames.com/mirrors-edge-beta/ DETALHES | Você faz os mesmos movimentos da versão oficial, mas com gráficos mais simples. As setas do teclado movem a personagem. Use a seta para cima para escalar, a seta para baixo para abaixar e a tecla S para pular. LEFT 4K DEAD WEB | www.mojang.com/notch/j4k/l4kd DETALHES | Com gráficos bastante rudimentares, o game recria a sensação de desepero do game Left 4 Dead. Percorra os corredores e mande chumbo nos zumbis sanguinolentos. As teclas WASD movem o personagem. GTA WEB | www.rockstargames.com/classics/gta.html DETALHES | O clássico que iniciou a tradição de GTA. Basta preencher um pequeno cadastro, fazer o download do jogo e andar pelas ruas roubando carros. Atenção: game não recomendado para menores de 18 anos. GTA 2 WEB | www.rockstargames.com/classics/index.html DETALHES | Com gráficos melhorados, mas ainda com a clássica perspectiva superior que foi abandonada em GTA 3, a ação violenta e criminosa de GTA continua. Assim como o primeiro, o game é só para adultos. WILD METAL COUNTRY WEB | www.rockstargames.com/classics/wmc.html DETALHES | Curiosa combinação de veículos tridimensionais com destruição insandecida. Controle seu bólido e destrua os adversários com armamento poderoso ou a boa e velha trombada. ABUSE WEB | www.acid-play.com/file/abuse.zip DETALHES | Aniquile seres disformes e carniceiros em um clássico do tiro 2D. Você personifica um alienígena parecido com o Predador, dotado de um respeitável arsenal de destruição.