Comediante Tracy Morgan continua em estado grave depois de acidente em Nova Jersey

Outras duas pessoas que estavam no ônibus com Morgan, de 45 anos, também estão em estado grave no hospital Robert Wood Johnson University Center, de acordo com a porta-voz do hospital Zenaida Mendez.

Um quarto passageiro do veículo, o comediante James McNair, de 62 anos, de Peekskill, Nova York, morreu no local, de acordo com a polícia do estado de Nova Jersey.

Os comediantes estavam voltando de uma apresentação em Delaware, por volta de 1 da manhã no horário local no sábado, quando um caminhão bateu na traseira do seu ônibus Mercedes, perto de Cranbury Township, Nova Jersey, fazendo com que o veículo capotasse.

O impacto causou uma reação em cadeia envolvendo outro caminhão, um veículo utilitário esportivo e dois carros, disse Gregory Williams, porta-voz da polícia do estado de Nova Jersey.

O assistente de Morgan, Jeff Millea disse que os dois outros passageiros hospitalizados são Ardie Fuqua e Harris Stanton. Funcionários do hospital não identificaram os passageiros, citando leis de privacidade.

A polícia ainda está investigando o acidente e o Conselho Nacional de Segurança do Transporte também está enviando investigadores.

A polícia afirmou que o motorista do caminhão, Kevin Roper, de 35 anos, de Jonesboro, Georgia, se entregou para enfrentar uma acusação de morte na direção de veículo.

Roper foi levado à prisão do Condado de Middlesex no fim da noite de sábado, onde estava sendo detido sob fiança de 50 mil dólares.

(Por Victoria Cavaliere)