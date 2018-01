Comemoração de skatistas toma ruas de São Paulo Os skatistas tomaram as ruas da capital paulista na manhã deste domingo, dia 22. Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 2 mil skatistas se concentravam, por volta das 11 horas, no Elevado Costa e Silva, o Minhocão, na região central, para celebrar o Dia Mundial do Skate, festejado no sábado, 21.