Comemorações da Vai-Vai fecham ruas do centro de SP Os integrantes da escola de samba Vai-Vai ocuparam no fim da manhã de hoje as vias da região da Bela Vista, no centro da capital, para comemorar a conquista do título do Grupo Especial do carnaval de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os grupos se concentravam na Praça 14 Bis e nos cruzamentos das ruas São Vicente com Santo Antônio, Una com Cardeal Leme e Santo Antônio com José Tenaglia. Na Praça 14 Bis, a CET isolou duas faixas da pista utilizada no sentido centro para a passagem de veículos. A Polícia Militar acompanhava as comemorações. Os membros da Gaviões do Fiel, que ficou em 11º lugar, partiram para a Rua dos Italianos, no Bom Retiro, e causaram a interdição da pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. Por enquanto, a CET não registra pontos de lentidão nas imediações dos trechos citados.