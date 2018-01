Comercial da Apple com Gisele Bündchen está no YouTube A Apple colocou uma pitada brasileira com a participação da modelo Gisele Bündchen em um novo comercial da série Get a Mac, que sempre usam as frases "Hi, I´m a Mac" (Oi, eu sou um Mac). Nos filmes, dois atores personificam um PC com Windows e um Mac frente a um fundo branco, cada um falando sobre suas virtudes. O ator que representa o PC, claro, segue o estereótipo do nerd, sempre levando a pior para o descolado Mac. No filme com a modelo, os dois ´micros´ estão falando sobre a produção de filmes domésticos e Gisele entra no esquete personificando um vídeo produzido no Mac, e que teria ´qualidade profissional´. "Hi, I´m a Mac home movie", diz a modelo (Oi, eu sou um vídeo doméstico feito num Mac). Ao final, o PC fica sem jeito e acaba mostrando o resultado do seu ´vídeo doméstico´. Os filmes da campanha são veiculados na TV norte-americana e em sites na internet e também podem ser visualizados no site da Apple.