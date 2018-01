Comercial do novo MacBook Air rende paródias no YouTube

O comercial do MacBook Air, o novo laptop ultrafino da Apple, apresentado por Steven Jobs ao mundo na última terça-feira, 15, começou a ser exibido há menos de uma semana e já rendeu diversos vídeos de paródia no YouTube. No comercial original, o notebook é tirado de dentro de um envelope, demonstrando o quanto o laptop da Apple é fino. Assista à paródia com o Macbook Air Veja também: Apple anuncia laptop ultrafino e locação online de filmes Na paródia mais vista do site, por exemplo, o usuário coloca seu laptop da HP numa academia para "emagrecer" e atingir a finura do MacBook Air. Até a apresentadora americana Oprah Winfrey aparece no vídeo, entrevistando uma mulher obesa, em referência a "obsessão magra da Apple". Em menos de uma semana no site, o vídeo já foi visto por mais de 170 mil usuários, mais que a metade das visualizações do comercial original, que já contabiliza 290 mil acessos.