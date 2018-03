Comerciante é morto a tiros no centro de São Paulo O comerciante Manuel Francisco de Oliveira Neto, de 52 anos, foi morto, por volta das 18h45 desta terça-feira, na esquina da Alameda Barão de Limeira com a Avenida Duque de Caxias, região de Campos Elísios, no centro da capital paulista. Francisco caminhava, acompanhado de dois funcionários, quando um desconhecido o abordou e atirou três vezes contra sua cabeça. O atirador correu e foi visto subindo em uma moto que o esperava. A vítima, que carregava consigo R$ 19 mil em dinheiro e cheques, morreu no local. Nada foi levado do comerciante, que possui duas lojas de peças automotivas, uma na Duque de Caxias e outra da Rua 25 de Março. O filho de Francisco, um adolescente de 17 anos, afirmou que o pai não tinha inimigos. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, de Santa Ifigênia, pelo delegado Paulo Perez. A polícia acredita em crime motivado por acerto de contas.