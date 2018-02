Comerciante é morto dentro de pet shop em São Paulo

Dois homens em uma moto Honda Falcon cinza, ambos de capacete, pararam em frente à loja, mas apenas o garupa desceu. Ao entrar no estabelecimento, o bandido se aproximou do comerciante, sacou uma arma e atirou, atingindo-o no pescoço. Ao presenciar o crime, a mulher da vítima ligou para a Polícia Militar.

Mesmo encaminhado por PMs da 2ª Companhia do 19º Batalhão ao Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, o comerciante não resistiu e morreu. Nada foi levado pelos criminosos, que continuam foragidos. O caso foi registrado como homicídio no 66º Distrito Policial.

Ainda não se sabe se o dono da loja tinha algum antecedente criminal nem se, segundo sua mulher, há suspeita de um crime premeditado, motivado por um suposto acerto de contas ou desavença entre a vítima e os assassinos.