Comerciante é morto por bandidos no Rio Um comerciante foi morto na madrugada de sexta-feira, 6, na Lapa, bairro boêmio no centro do Rio. Gérson Vaz, de 64 anos, proprietário de um estabelecimento na Rua do Riachuelo, foi rendido por quatro bandidos e teria tentado fugir quando foi atingido pelo disparo. Nada foi levado pelos bandidos. Vaz foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. As investigações iniciais ficaram sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia (DP), mas o caso será encaminhado para a Divisão de Homicídios da capital fluminense.