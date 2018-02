Comerciante é preso tentando viajar sem declarar dólares

Como não havia declarado que estava saindo do Brasil transportando o dinheiro em espécie em sua bagagem, foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de evasão de divisas, com pena de dois a seis anos de prisão.

Em depoimento à PF, comerciante contou que o dinheiro seria utilizado para compra de peças de prata em países da Ásia, como Turquia, Hong Kong, China e Tailândia. Depois, os objetos seriam revendidos em sua loja, no Centro do Rio. Ele alegou que desconhecia a necessidade de declarar a saída do dinheiro em espécie. Disse ainda que conseguiu os recursos através de empréstimo obtido na Caixa Econômica Federal.

O homem foi encaminhado ao Presídio Ary Franco, na zona norte do Rio, onde permanecerá detido à disposição da Justiça Federal.

As notas foram encontradas na bagagem do comerciante, durante fiscalização de rotina, no aparelho de raio-X. Ele tentava embarcar num voo do Rio para Istambul, na Turquia.