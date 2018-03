Comerciante evitou que atirassem bomba em restaurante O comerciante Michel Safi, de 35 anos, conseguiu, com muita conversa, evitar a destruição completa de seu restaurante, o Crystal, bem em frente ao portão principal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele disse que convenceu um manifestante a não jogar um coquetel molotov dentro do estabelecimento.