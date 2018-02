Comerciantes compararam quebra-quebra com calamidade A Associação Comercial do Rio de Janeiro quer que o governador Sérgio Cabral decrete situação de calamidade pública para as manifestações que terminaram em destruição de patrimônio. A medida facilitaria o pedido de indenização ao governo por empresários que tiveram prejuízo. No ofício, a entidade alega que a adoção de medidas de compensação seria uma forma de "minimizar os impactos negativos gerados, além de aplacar o sentimento de abandono e temor que acomete da cidade".