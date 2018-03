Comerciantes da Feira da Madrugada fazem protesto Cerca de 500 comerciantes que trabalham na Feira da Madrugada, no Pari, região central de São Paulo, fizeram uma passeata na manhã desta sexta-feira, 3, para protestar contra a decisão da Prefeitura de retirá-los do local até o dia 9. Após caminhar até a sede do governo municipal, o grupo enviou um representante para conversar com o prefeito Fernando Haddad (PT) no início desta tarde.