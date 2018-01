Comerciantes do RJ pedem mais rigor contra 'Black Bloc' Prejudicados desde junho pela ação de manifestantes violentos, que depredam e impedem a abertura de lojas, os comerciantes do Rio de Janeiro resolveram pedir ao Estado que se dê um basta a esta situação. O canal de expressão da indignação dos lojistas cariocas foi uma nota assinada pelo presidente do sistema Fecomercio - Sesc-Senac do Rio (FecomercioRJ), Orlando Diniz.