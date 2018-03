Comerciantes protestam contra o fechamento da Feira da Madrugada

Comerciantes da Feira da Madruga, no Brás, região central de São Paulo, protestaram contra a decisão judicial do Tribunal Federal Regional da 3ª Região (TRF3), que prevê o fechamento da feirinha nesta quarta-feira, 29. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), eles ocuparam a Avenida do Estado e, em seguida, a Rua São Caetano. Os protestos tiveram início às 2h e seguiram até às 6h, mas por volta das 7h o trânsito na região ainda apresentava reflexos do bloqueio.

A decisão do TRF atende um pedido da Prefeitura, que alega risco de incêndio e necessidade de reformas no local onde acontece a Feira. Uma liminar, do dia 7 de maio, que garantia o funcionamento das atividades da feirinha foi cassada na última sexta-feira, dia 24. A Prefeitura afirmou nessa terça-feira, 28, que pretende iniciar a reforma logo após o feriado de Corpus Christi, no dia 3. A previsão é de que as obras levem 60 dias, o que permitiria a reabertura da Feira em agosto.

Durante uma visita à subprefeitura de Vila Prudente, o prefeito Fernando Haddad (PT) assegurou a reabertura assim que as exigências de segurança foram atendidas. "O que nós visamos é protegê-los (os feirantes). Assim que o Corpo de Bombeiros entender que o local está apto a reabrir, a nossa intenção é reabrir com todos os comerciantes que estão cadastrados de acordo com a decisão judicial", disse.

Em nota, a prefeitura assegurou o fechamento da Feira da Madrugada nesta quarta-feira. Barreiras de concreto foram colocadas no local, onde os comerciantes já estariam retirando suas mercadorias.