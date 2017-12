Comerciários invadem shopping por reajuste em Salvador

Segundo dirigentes do Sindicato dos Comerciários de Salvador, os profissionais reivindicam a solução do impasse acerca do reajuste salarial e dos benefícios, já que a data-base da categoria é em março. "Se a questão não for solucionada nos próximos dias, vamos convocar uma greve geral", afirma o presidente do sindicato, Jaelson Dourado.

De acordo com ele, a categoria já definiu que os profissionais do setor não vão trabalhar nos domingos e feriados até que a convenção coletiva seja assinada. Além disso, estão previstas novas mobilizações para pressionar os empresários, incluindo paralisações nos maiores shopping centers da cidade.

Os comerciários reivindicam, entre outros benefícios, reajuste salarial de 13%, aumento de R$ 0,60 nos vales-alimentação (de R$ 8,40 para R$ 9,00) e pagamento adicional de R$ 50 por domingo trabalhado. O Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas) oferece 7% de reajuste salarial e R$ 22 de bonificação por domingo trabalhado. O presidente, Paulo Motta, reclama da "intransigência" do sindicato dos trabalhadores. De acordo com ele, a contraproposta patronal, iniciada em 5,4% de reajuste salarial, já foi elevada duas vezes, sem que os comerciários tenham cedido.