Comércio de SP fecha portas antes de ato contra tarifa O comércio no entorno do Teatro Municipal de São Paulo começou a fechar na tarde desta quinta-feira, antes do quarto protesto pela redução da tarifa de ônibus, previsto para começar às 17h. A maioria dos bares e restaurantes já baixou as portas e até uma faculdade, a Uniesp, suspendeu as provas por conta do ato. A Tropa de Choque da PM já está posicionada próxima ao Teatro Municipal.