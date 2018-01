Comércio eletrônico cresce 80% em outubro O comércio eletrônico brasileiro superou as previsões de vendas projetadas para o último Dia das Crianças e apresentou um aumento de 80%, faturando cerca de R$ 196 milhões, segundo dados fornecidos pela consultoria e-bit. A empresa, que acompanha o mercado de comércio eletrônico no País, afirmou que o faturamento foi pelo menos R$ 12 milhões superior às previsões do setor. "Comparando com as datas comemorativas de 2006 o Dia das Crianças apresentou o maior crescimento em relação ao ano passado. A freqüência do uso do canal somado ao aumento do número de e-consumidores realmente impulsionaram as vendas pela internet nesse período", diz Pedro Guasti, diretor geral da e-bit. O destaque ainda vai para CDs e DVDs, os produtos mais vendidos. Embora o motivador principal para as vendas no período seja o Dia das Crianças, as vendas de brinquedos pela internet só alcançou o sétimo lugar no ranking, com 6% do total das vendas. Para efeito de comparação, produtos eletrônicos ficaram em terceiro (14%) e celulares em quinto lugar (8%). Segundo a e-bit, os resultados podem levar o comércio eletrônico brasileiro a superar as estimativas iniciais de faturamento para 2006, e que projetam vendas de até R$ 4,2 bilhões. Metodologia Para mensurar os dados, os consumidores são convidados a responder uma pesquisa de satisfação após realizarem uma compra em lojas virtuais conveniadas a e-bit. Para garantir a credibilidade e integridade dos dados, o sistema assegura que somente compradores efetivos preencham as pesquisas.