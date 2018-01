Comércio eletrônico entre empresas movimentará R$ 486,3 bi Projeção da empresa de pesquisas E-consulting aponta para o crescimento das operações de comércio eletrônico entre empresas no Brasil, o chamado e-commerce B2B. Para avaliar esse crescimento, a empresa divulgou o índice B2BOL, que considera os valores transacionados entre empresas. Segundo a E-consulting, o e-commerce B2B no Brasil cresceu 31,6% em 2006, movimentando R$ 352,4 bilhões contra R$ 267,6 bilhões em 2005. A E-Consulting indica que a expansão do B2BOL superou as expectativas do mercado e reflete o aumento do número de transações comerciais entre empresas e o amadurecimento dos mercados eletrônicos nos negócios online.