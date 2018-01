Comércio eletrônico reduz ritmo de crescimento nos EUA

As vendas pela Internet nos Estados Unidos estão crescendo a taxas mais baixas, embora ainda exista expectativa por crescimento 17% este ano, apesar dos cortes de gastos gerais entre os consumidores diante da possível recessão. É o que indica o estudo Shop.org, conduzido pela Forrester Research. Segundo ele, varejistas estão reduzindo promoções e as ofertas de frete grátis. Dos ouvidos na pesquisa, somente 33% afirmaram que realizarão promoções desse tipo em 2008. O crescimento previsto das vendas online, que não incluem viagens compradas pela web, será, se confirmado, o primeiro inferior a 20% para esse segmento. Ainda assim, levará o total negociado na Internet para 204 bilhões de dólares. No ano passado, o salto sobre o exercício anterior foi de 22%, chegando a 175 bilhões de dólares. Até então, essa indústria vivia um crescimento explosivo - as vendas aumentaram 44% em 2001, por exemplo - à medida em que mais norte-americanos passavam a usar banda larga e a adotar o hábito de comprar online. Entretanto uma desaceleração era esperada, já que a Internet alcançou um ponto de saturação, segundo a porta-voz do estudo Shop.org, Ellen Davis. "Com o aumento das vendas, ficará cada vez mais difícil manter os mesmos patamares de crescimento", disse Davis à Reuters. Ela adicionou que as vendas pela Internet podem eventualmente cair para um crescimento de um dígito, ainda que sua fatia no varejo total cresça. No ano passado, por exemplo, o comércio eletrônico representou 6% de todo o varejo norte-americano. Em 2008, acredita-se que a fatia cresça para 7%. De acordo com o estudo, o ritmo de crescimento do varejo online deve cair nos próximos cinco anos nos Estados Unidos. Em 2009, por exemplo, a expectativa é de que o salto seja de 15% sobre 2008, seguido por índices de 14, 12 e 11% nos anos seguintes, respectivamente.