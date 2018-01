Comércio eletrônico registra queda de preços em abril Os preços dos produtos comercializados pela internet registraram deflação de 0,99% nos dez primeiros dias do mês de abril, segundo apontou o índice e-Flation desenvolvido pelo Programa de Administração do Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA). O dado registrou um pequeno aumento nos preços se comparado com o mesmo período do mês de março, que registrou 2,01% de deflação, por causa do alto índice de inflação da categoria "brinquedos". A categoria que assinalou o maior índice de deflação foi a de "livros", com 14,42%, seguida por "CDs e DVDs" (9,26%). Com aumento de 8,13%, a terceira categoria foi a de "produtos para casa", na seqüência a de "perfumaria" (4,34%). Com 2,99% de deflação aparece "viagem e turismo", seguida por "eletroeletrônicos" (2,57%) e, por último, com 0,96% de deflação, a categoria "telefonia". As categorias "brinquedos", "linha branca" e "informática" apresentaram inflação de 4,83%, 4,15% e 1,73%, respectivamente. A categoria "automóveis" também apresentou inflação de 1,1% no período. Para o coordenador geral do Provar/Fia, professor Claudio Felisoni, com a atualização dos dados, que marca a nova medida do índice e-Flation 2007, o índice de deflação contabilizou 5,42% nos últimos quatro meses.