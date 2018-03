Comércio fecha as portas após tumultos em Tailândia-PA Muitos comerciantes da cidade de Tailândia, no Pará, a 240 quilômetros a sudeste de Belém, mantiveram hoje suas lojas fechadas com medo de saques e a possibilidade de novos distúrbios, como os provocados na terça-feira por empregados de serrarias interditadas pelos órgãos ambientais durante operação contra desmatamento e extração ilegal de madeira. Alguns prédios públicos e escolas também não funcionaram, mesmo com a presença da Polícia Militar (PM). A sede do Poder Judiciário no município, onde funcionam também o Ministério Público (MP) e a Defensoria Pública, foi invadida durante o protesto e escapou de ser incendiada devido a chegada da PM. Mesmo assim, portas foram quebradas e os computadores jogados ao chão. Processos também foram rasgados e espalhados pelas salas. Em nota, o Tribunal de Justiça (TJ) informou que o Fórum está fechado para reparo dos prejuízos e só voltará a funcionar quando houver segurança. "Ninguém vai fazer mais quebra-quebra nem bagunça por aqui", disse o comandante da operação, major Osmar Albuquerque. Ele informou que quatro homens presos e apontados como líderes dos atos de vandalismo serão processados por danos ao patrimônio público e formação de quadrilha. Os sindicatos de trabalhadores e de patrões da indústria madeireira preferiram responsabilizar as autoridades federais e estaduais pelos distúrbios, afirmando que o fechamento das serrarias deixou 2 mil desempregados. A governadora Ana Júlia Carepa (PT) prometeu endurecer a fiscalização contra a extração ilegal de madeira, enquanto a direção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou que seus fiscais retornarão ao município para vistoriar 130 serrarias.