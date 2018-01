Comércio investirá mais em tecnologia neste ano De acordo com um estudo da consultoria IDC Brasil, as empresas do varejo devem investir 14% mais em tecnologia neste ano. Os investimentos devem priorizar a adoção de soluções de gestão empresarial(ERP), segurança e sistemas de VoIP. Segundo o levantamento ´Brazil IT Investment Trends: Commerce 2006´, a maioria da empresas atacadistas e varejistas no país conta com ambientes tecnológicos desestruturados, que geram gargalos operacionais e fazem com que grande parte dos gastos totais com tecnologia recaia para a manutenção e mão-de-obra. A adoção de sistemas de gestão empresarial traria benefícios como maior agilidade na administração dos negócios, e soluções de VoIP (voz sobre IP) trariam a redução com os custos de comunicação. Recursos O estudo indica que, no ano passado, a expansão econômica permitiu aos estabelecimentos de comércio no Brasil recuperarem o fôlego e gerarem caixa para investir em tecnologia, o que deve ter continuidade em 2006. Atualmente, o setor de comércio no Brasil fatura cerca de R$ 600 bilhões, sendo composto por aproximadamente 980 mil estabelecimentos, com 9% do segmento de atacado e o restante do varejo.