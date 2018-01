Comfort food à moda japonesa

PEIXINHOS - O taiyaki tem massa de panqueca e geleia de feijão Em toda sua centenária existência, o taiyaki nunca foi tão popular. Moldado no formato de um pargo rechonchudo – feito com massa de panqueca e recheado com geleia de feijão –, o bolinho caiu na graça dos japoneses que já não podem gastar muitos yens com sobremesa. Ele é rápido, simbólico e deve ser comido quente. Em Tóquio, o taiyaki custa cerca de US$ 1,5 e tem sido um importante aliado para manter as necessárias taxas de açúcar nestes tempos de estagnação econômica. Além disso, o prefixo "tai" – que quer dizer pargo, em japonês – tem sonoridade semelhante à palavra felicidade. Esse detalhe certamente não atrapalha as vendas entre os supersticiosos.