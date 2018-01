Comida dos Bálcãs? Vá ao Chafariz: a casa vai reabrir com novo nome e o mesmo chef O chef Luiz Emanuel fechou o Chafariz, restaurante de comida mineira que inaugurou no começo deste ano. Em seu lugar vai abrir, com o chef e amigo sérvio Danijel Mirkov, o Café Sérvia. Saem as cumbuquinhas de arroz e feijão tropeiro, entra o pratão de goulash, um guisado preparado com carne de vaca e molho denso e bem picante. O restaurante, como o nome indica, servirá comidas típicas da região dos Bálcãs. "Muita páprica, muita carne de porco", explica o chef. O casarão onde ficava a casa mineira passará por rápida reforma."Vou fazer um bar na área externa", revela Luiz Emanuel, que já comanda o bistrô Allez, Allez!, na mesma rua do Chafariz/novo Café Sérvia (R. Wisard, 252). A inauguração está prevista para daqui a 20 dias.