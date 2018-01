Comida peruana típica, na fazenda cercada de história

A placa ao lado da piscina com o aviso "Proibida a entrada – perigo: tubarão" e o sofá, de tecido, instalado ao ar livre (luxo exclusivo de uma cidade em que não chove), denunciam o bom humor e a hospitalidade de Luis la Rosa Cabizza, mais conhecido como Don Cucho. Num ambiente acolhedor e familiar, o restaurante La Casa de Don Chucho serve comida limenha típica com muita qualidade e tradição. É lugar para provar os sabores caseiros, pratos reconfortantes feitos com ingredientes tradicionais. A mesa ali não traz a menor semelhança com as composições modernas da nueva cocina andina. Arroz com pato, espetinhos de coração de boi acompanhados de milho, batatas de três variedades servidas com molhos picantes e cremosos e o ceviche feito com o peixe do dia chegam à mesa em porções fartas, convidativas. Tudo colorido, saboroso. A ideia ali é dividir os pratos, ou compartir, como sugere Don Cucho. A visita ao restaurante vale pela comida antes de mais nada, mas também pelo ambiente muito agradável e ainda por sua localização, numa fazenda colonial em Pachacamac, localizada a 25 minutos de Lima, região de um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo. Um lugar fascinante e cheio de rica história. La Casa de Don Cucho Fazenda Casa Blanca Pachacamac, rua 8, lote 14 www.cuchosazonperuana.com