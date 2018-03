Comissão aprova convite para ministro falar de aeroporto A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara aprovou requerimento de convite ao ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Moreira Franco, para falar sobre a situação dos aeroportos e supostas irregularidades em obras. O pedido foi feito pelos deputados do PSDB paulista Carlos Sampaio (SP) e Vanderlei Macris (SP). Segundo a assessoria do PSDB de SP, o deputado Macris atendeu ao apelo de partidos da base para retirar o pedido de convocação da ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Mas Macris ameaça retomar o requerimento caso o Moreira Franco não dê "explicações convincentes".