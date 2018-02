Comissão aprova plano de incentivo à produção de fumo A política antitabagista sem rumo adotada pelo Brasil ganhou mais uma decisão contraditória com a aprovação de um documento para turbinar a produção do fumo no País. Formulada pela Câmara Setorial do Tabaco, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Agenda Estratégica, aprovada no final do mês passado, sugere a adoção de ações que contrariam ou neutralizam o esforço para colocar em prática a Convenção-Quadro do Tabaco - acordo ratificado em 2005 pelo Brasil com regras para reduzir e prevenir o tabagismo.