Comissão da Câmera aprova texto base do PNE A Comissão Especial da Câmara aprovou nesta terça-feira, 22 o texto base do Plano Nacional de Educação (PNE) que, entre as medidas, prevê um piso para investimento no setor. A proposta estabelece que, em dez anos o País deve investir o equivalente a pelo menos 10% do Produto Interno Bruto na área. Pelos cálculos do relator Angelo Vanhoni (PT-PR), isso permitiria dobrar, no período, os investimentos públicos. Atualmente, o País aplica 5,1% do PIB, aí incluídos gastos dos municípios, Estados e da União. Segundo o IBGE, o PIB soma R$ 4,84 trilhões.