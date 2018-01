Comissão do Senado indica presidente de CPIs da Petrobras ao TCU A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) indicou por unanimidade nesta terça-feira o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que preside as duas CPIs que investigam irregularidades na Petrobras, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, órgão responsável por fiscalizar obras e as contas do governo federal.