Comissão Européia autoriza joint-venture entre Philips e BenQ A Comissão Européia autorizou nesta semana a joint-venture entre a holandesa Philips e a taiwanesa BenQ, para a produção de drives leitores e gravadores de discos Blu-ray para o mercado de computadores pessoais. A entidade permitiu que as duas empresas levem adiante um plano de fabricar estes drives em Taiwan, já que há competição suficiente no mercado mesmo com a junção nas operações das duas companhias. A empresa resultante deste acordo se chamará Philips & BenQ Digital Storage Corporation (PBDS), e trabalhará com o desenvolvimento, fabricação e venda de dispositivos que possam ler os discos Blu-ray, formato de disco ótico de alta definição, e que também poderão ler DVDs convencionais e CDs. Com EFE