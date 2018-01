Comissão Européia inicia campanha anti-truste contra Microsoft

A Comissão Européia iniciou a primeira campanha anti-truste contra a Microsoft desde o início dos anos 90 nesta segunda-feira, 14, direcionada ao núcleo de estratégias tecnológicas da empresa. A situação ficou em evidência devido às queixas arquivadas nos últimos dois anos pelos competidores da Microsoft contra seus softwares, incluindo o Internet Explorer, o Office e aplicativos de e-mail. A Comissão afirmou que a investigação deverá se enfocar nas "alegações de que uma série de produtos foram incluídos ilegalmente nas vendas do sistema operacional dominante da Microsof". Novidades sobre a investigação aparecem quatro meses depois da empresa perder um processo na qual era acusada de incluir ilegamente seu Windows Media Player no Windows, e não divulgar informações para outras companhias poderem desenvolver produtos compatíveis com o sistema da Microsoft. As últimas investigações estendem os princípios desse caso. "Agora que eles têm as ferramentas, eles podem chegar ao núcleo", diz Thomas Vinje, um advogado de Bruxelas que lidera a ECIS, uma aliança formada por alguns dos maiores competidores da Microsoft. O centro das novas investigações será o Office. De acordo com a ECIS, a Microsoft se negou a divulgar todas as informações sobre os formatos de arquivos e outras informações tecnológicas do programa, tornando assim difícil para os rivais da companhia criarem arquivos que possam ser exportados facilmente com o Office, além do programa também não operar no sistema rival Linux. Também será investigado as ligações entre o Outlook e outros programas de e-mail, as tecnologias de internet da empresa que operam no Windows e as ligações do Internet Explorer com o sistema operacional da Microsoft.