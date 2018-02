Comissão quer banir anúncio de álcool

BRASÍLIA - Para tentar combater a disseminação das drogas lícitas no País, o relatório final da subcomissão sobre drogas, criada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, sugere a proibição da propaganda de bebidas alcoólicas, a restrição da comercialização do produto, o aumento de impostos e também a integração entre os diversos níveis de governo.

Criada há sete meses, a subcomissão ouviu especialistas, representantes de entidades que atuam na recuperação de viciados e pessoas que deixaram o vício. O relatório final, elaborado pela senadora Ana Amélia (PP-RS), será votado amanhã. Além de sugerir medidas a serem adotadas pela União, pelos Estados e municípios, o documento propõe alterações na legislação.

"Estamos recomendando a proibição da propaganda de drogas. Qualquer bebida alcoólica acima de 5°GL é considerada prejudicial à saúde. Imagine uma propaganda para o consumo de maconha ou de cocaína. Todos achariam um absurdo. Mas acham natural o estímulo a outras drogas", disse o presidente da subcomissão, Wellington Dias (PT-PI).