Comissão quer liberar recursos do FUST A Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso vai colocar em audiência pública este mês um projeto para acabar com o contigenciamento dos recursos de três fundos setoriais de telecomunicações, o Fust, o Funtel e o Fistel. "Os recursos dos fundos têm de ser utilizados para os fins que eles foram criados. Não faz sentido ficar com esse dinheiro em caixa apenas para o governo fazer superávit fiscal. Ou se reduz os impostos, ou se proíbe os contigenciamentos", afirmou o deputado Júlio Semeghini (PSDB/SP), integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Segundo ele, o primeiro caminho será negociar com o governo um acordo político para que a questão seja levada em conta nas discussões da Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO). Mas, Semeghini é enfático ao afirmar que se não houver um acordo, a comissão irá propor que o tema seja alvo de um projeto de lei. O deputado lembrou que apenas 20% dos recursos do Fistel, fundo criado para financiar a fiscalização do setor, são utilizados pelo Governo. Em 2006, o fundo irá arrecadar cerca de R$ 2 bilhões, mas, gastará apenas de R$ 200 milhões a R$ 300 milhões em sua atividade fim. O conselheiro da Anatel, José Leite Pereira Filho, que também participou do seminário, informou que o órgão conseguiu negociar com o Ministério das Comunicações uma verba emergencial de R$ 26 milhões, que será liberada na próxima semana por decreto presidencial. Esses recursos são, na verdade, uma antecipação de uma suplementação orçamentária de R$ 101 milhões que já vem sendo discutida com o ministério. Os R$ 26 milhões serão utilizados na regulamentação do pagamento dos seguros-saúde dos funcionários, na renovação do call center e no fechamento de contratos de transporte para o setor de fiscalização. Leite explicou que o reforço de caixa vai amenizar o impacto negativo do contingenciamento de verba do Ministério das Comunicações este ano, que irá afetar também o orçamento da Anatel. O conselheiro não revelou de quanto será o corte, mas informou que a expectativa é de um orçamento na casa de R$ 200 milhões para 2006.