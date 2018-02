Comissões aprovam política nacional de resíduos sólidos

União e governos estaduais poderão conceder incentivos à indústria de reciclagem. O projeto beneficia cooperativas de catadores de material e proíbe a criação de lixões.

"O Brasil entra numa agenda de desenvolvimento econômico e social importante. Está aí um exemplo de que meio ambiente não restringe desenvolvimento. Meio ambiente contribui, condiciona o desenvolvimento desse País. É possível reciclar, lucrar, ter estratégias de gestão moderna, ganhar dinheiro com tecnologia de equipamento", disse a ministra do meio ambiente, Izabella Teixeira. Na opinião da ministra, a questão dos resíduos sólidos é o maior problema ambiental do País.