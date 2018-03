Comissões do Senado farão audiência sobre Mais Médicos

Cinco comissões do Senado farão audiência conjunta para conhecer o contrato feito pelo Ministério da Saúde com a Organização Panamericana de Saúde (Opas) para contratar, de forma coletiva, médicos cubanos para atuar em regiões carentes e sem profissionais de saúde no Brasil. O pedido de audiência foi feito nesta quarta-feira, 28, pela senadora Ana Amélia (PP-RS).

Serão convidados para debater o assunto o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o representante da Opas no Brasil, Joaquim Molina. A comissão convidará ainda os parlamentares que analisam a medida provisória que instituiu o Programa Mais Médicos. Da sessão conjunta participarão as comissões de Educação e Cultura, de Assuntos Econômicos, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, e de Ciência e Tecnologia.

Durante a apresentação do requerimento que decidiu pela reunião conjunta das comissões, a senadora Ana Amélia disse que "não concorda com a forma desrespeitosa de recepção aos médicos cubanos". Ela afirmou que a sociedade brasileira merece saber por que a Opas intermediou o contrato, quais os valores pagos aos médicos e ao governo cubano, a forma como são feitos os pagamentos e o tempo que esses médicos permanecerão no País.