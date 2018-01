Comitê de TV Digital apresenta a Lula a minuta de decreto O comitê de ministros que estudam a implantação da TV digital no Brasil apresenta ainda hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a minuta de decreto que trará regras de transição do sistema analógico para o digital. O decreto, segundo uma fonte próxima às discussões no Palácio do Planalto, terá cerca de 11 artigos, com regras mínimas para as emissoras de TV, indústria de equipamentos e demais setores envolvidos, além do padrão a ser adotado no País, que deve ser o sistema japonês. O detalhamento dessas regras será regulamentado posteriormente por legislação que ainda deverá passar pelo Congresso Nacional. Apesar de o texto do decreto vir sendo trabalhado há cerca de um mês, esta será a primeira vez, segundo a mesma fonte, que o presidente Lula terá conhecimento de seu conteúdo integral. Fazem parte do comitê os ministros da Casa Civil, das Comunicações, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,e da Ciência e Tecnologia. O anúncio está previsto para o dia 29 deste mês, quando chegam ao Brasil os ministros japoneses da Economia, Negócios e Indústria, Toshihiro Nikai, e do Interior e Comunicação, Heizo Takenaka para assinar um acordo de implantação da TV digital com o governo brasileiro.