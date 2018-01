Comitê de TV Digital vai se reunir com Lula na sexta-feira O ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, informou que o Comitê de Desenvolvimento da TV Digital vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima sexta-feira. Na terça-feira, segundo Rezende, em outra reunião do grupo formado pelos ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Comunicações, Hélio Costa, da Fazenda, Guido Mantega e pelo próprio Rezende foi apresentado um estudo de mercado do BNDES sobre a viabilidade de implantação de uma fábrica de semicondutores no País, que é uma das exigências do governo brasileiro no processo de escolha do modelo de TV digital a ser adotado no Brasil.