Comitê discute crise hídrica na região do Paraíba do Sul

De acordo com a assessoria do Ceivap, na reunião, o grupo de trabalho que acompanha as operações hidráulicas na bacia deve se posicionar sobre as declarações do secretário paulista de Recursos Hídricos, Mauro Arce, que considera a seca na região atendida pelo Paraíba do Sul pior que a registrada no Sistema Cantareira. De acordo com o secretário, as cidades paulistas da bacia consomem em torno de 7 m3, enquanto o Rio de Janeiro consome 55 m3. Ainda segundo ele, a água do Paraíba está acabando. Além da Represa do Jaguari, os reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e Funil regulam a vazão do Paraíba do Sul.

A reunião, por videoconferência, terá a participação de representantes da Agência Nacional de Águas (ANA), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Organizador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As deliberações darão suporte para decisões da ANA sobre as demandas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo que envolvem o Rio Paraíba do Sul. A Aneel ameaça processar a Cesp por reter água acima do permitido na represa do Jaguari.