Comitê discute TV digital amanhã O ministro das Comunicações, Hélio Costa, informou que representantes dos nove ministérios que integram o Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital se reunirão amanhã para concluir e assinar um relatório de consenso, em que deverão recomendar ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o padrão de TV digital a ser adotado no País. Costa não quis prever uma data para o anúncio da decisão, argumentando que essa é uma decisão do presidente. E também não quis antecipar qual dos três padrões em estudo - japonês, europeu ou americano - será recomendado. Disse apenas que o documento terá 10 páginas e vai tratar "um pouco de tudo" que foi discutido sobre o assunto, respeitando as determinações do decreto 4.901, de 2003, que estabelece as diretrizes para a implantação da TV digital no Brasil. De acordo com o decreto, o relatório deverá apresentar propostas quanto ao modelo de referência do sistema brasileiro, ao padrão a ser adotado, à forma de exploração do serviço e ao período e modelo de transição do sistema analógico para o digital. Integram o Comitê de Desenvolvimento os Ministérios da Comunicação, Casa Civil, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Educação, Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e das Relações Exteriores. Negociação Hélio Costa confirmou para o dia 9 ou 10 de abril, a viagem de uma delegação de ministros brasileiros ao Japão e à Coréia para negociar a implantação, no Brasil, de fábricas de semicondutores e de televisores com tela de cristal líquido (LCD). A fábrica de semicondutores é uma das contrapartidas que vêm sendo negociadas pelo governo brasileiro no processo de escolha do padrão. Mas, segundo Costa, a decisão do padrão de TV digital, segundo ele, não precisa esperar necessariamente a volta dos ministros. Japoneses e os europeus manifestaram interesse em construir a fábrica, mas não há ainda um compromisso formal de nenhum dos lados. A data da viagem ao Japão e à Coréia foi definida ontem em reunião do Comitê, no Palácio do Planalto. Segundo Costa, integrarão a delegação os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Relações Exteriores, Celso Amorim, da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, e do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, além do próprio Costa. O novo ministro da Fazenda, Guido Mantega também poderá integrar a comitiva. Na sexta-feira, a União Européia enviou uma carta à Dilma, afirmando que a Phillips e a ST Microelectronicos têm intenção de se instalar no Brasil. A instalação de uma fábrica dessas depende, no entanto, de estudos de viabilidade, que devem levar um ano. Além de encontros com representantes dos governos japonês e coreano, a delegação brasileira se reunirá com executivos da Sony, Panasonic, Toshiba, NEC e Samsung.