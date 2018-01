Comitê dos EUA identifica pedófilos online Um grupo do Congresso norte-americano teve acesso aos nomes de centenas de pessoas que adquiriram imagens e conteúdos envolvendo pornografia infantil na internet, segundo informou o jornal The New York Times. Encarregado de investigar o crescimento no consumo desse tipo de material, a comissão encaminhou material para promotores em 46 estados para a abertura de processos contra os suspeitos. As informações coletadas incluem nomes, dados de cartão de crédito e outros detalhes como a identificação dos computadores dos usuários, além de inscrições em sites que distribuíam o material ilegal. Boa parte dos dados, que envolve os nomes de pelo menos 1500 pessoas, foi fornecida por Justin Berry, um jovem californiano, hoje com 19 anos, mas que aos 13 começou a vender imagens dele mesmo com conteúdo sexual, captadas por uma Webcam, em troca de dinheiro. Berry foi um dos casos mais notórios de jovens induzidos a vender imagens do seu corpo na internet. Durante cinco anos, ele foi levado a se exibir diante da webcam - despindo-se, tomando banho, masturbando-se e até fazendo sexo. O jovem operou o serviço por vários anos, usando diversos endereços na Web, tudo isso sem o conhecimento dos pais.